İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Dimdik ayakta olacağım!

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda polis Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına almak için konutuna geldi.





Gözaltı işlemlerinin devam ettiği dakikalarda İmamoğlu, kıyafetini değiştirdi ve bu esnada bir video çekerek sosyal medyada paylaştı.





İmamoğlu şu ifadeleri kullandı.





"Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, ülkenin emniyet güçlerine bu kötülüğü alet ederek, 16 milyon İstanbullunun evinin kapısına yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağım bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadele edeceğim"