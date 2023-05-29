Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan ilk açıklama : 'Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor' /29 Mayıs 2023 10:24

İmamoğlu'ndan ilk açıklama : 'Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.00’da sosyal medya hesaplarından açıklama yapacağı duyurulmuştu.

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Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.

GÖZLER İMAMOĞLU'NA ÇEVRİLMİŞTİ
Sonuçların netleşmeye başlamasının ardından başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Millet İttifakı'nın birçok kurmayı seçime ilişkin açıklamalarda bulunmuş ancak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan herhangi bir açıklama veya paylaşım gelmemişti.

Son olarak İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Başkanı'nın saat 10.00'da sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapacağını duyurmuştu.

Saatlerin 10.05'i göstermesinin ardından İmamoğlu merakla beklenen açıklamasına başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

* 28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetç olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi, hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan milyonların olduğunu farkındayım. Sevgili çocuklar, sakın ama sakın üzülmeyin. Kıymetli gençler, sakın ama sakın umutsuzluğa asla kapılmayın. Hanımefendiler asla tedirgin olmayın. Beyefendiler, başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık.

* Birlikte başardık. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs.

* Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. Atatürk diyor ki, "Ümitsiz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır." Bütün İstanbulluları saat 20.00'de Maltepe'ye fetih etkinliğine davet ediyorum. Gençliğimiz var. Heyecanımız yüksek.
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