İmamoğlu'ndan ilk gözaltı tepkisi: 'Başkanımızın yanındayız!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ihale yolsuzluğu' soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





İstanbul'da "bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının" tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Gözaltı kararı verilenler arasında tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.





AKPOLAT DAHİL 39 KİŞİ GÖZALTINDA

Son olarak operayon kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 39 kişi gözaltına alındı.





İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Cumhuriyet'te yer alan habere göre son olarak kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Başkanımızın yanındayız" dedi.





İmamoğlu, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





"İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden 'operasyon' ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor. Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz."







