Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan imalı paylaşım: Çılgın projelerle değil gerçek sorunlarla ilgileneceğiz /24 Aralık 2019 16:28

İmamoğlu'ndan imalı paylaşım: Çılgın projelerle değil gerçek sorunlarla ilgileneceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem 'çılgın proje' olarak nitelediği Kanal İstanbul projesine atıfta bulundu ve "İBB olarak 'çılgın' projelerle değil İstanbulluların gerçek sorunlarıyla ilgileneceğiz" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul için kullandığı 'çılgın proje' nitelemesine atıfta bulunan ve "İBB olarak 'çılgın' projelerle değil İstanbulluların gerçek sorunlarıyla ilgileneceğiz" diyen İmamoğlu, devamında "Kariyer sayfamıza gelen iş başvurusu sayısı 300 bini geçti. Adil ve şeffaf bir şekilde iş olanakları yaratmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İmamoğlu paylaşımına bir de video ekledi.

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