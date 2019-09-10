Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan İSKİ'ye kritik atama /10 Eylül 2019 19:14

İmamoğlu'ndan İSKİ'ye kritik atama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye bağlı kuruluşlardan İSKİ Genel Müdürlüğü görevine kurumda önemli görevlerde bulunan Raif Mermutlu’yu atadı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye bağlı kuruluşlardan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü görevine kurumda önemli görevlerde bulunan Raif Mermutlu’yu atadı. 

Raif Mermutlu kimdir? 

1961 yılında Elazığ'da doğan Raif Mermutlu, 1994 yılında İSKİ Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. 

İSKİ Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla; Asya Yakası Su İnşaat Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı, Su Arıtma Daire Başkanlığı, Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Raif Mermutlu, 2010 yılında kendi isteğiyle emekli olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'ndan İSKİ'ye kritik atama Sonraki Haber >>

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

İlginç motor kazası

İlginç motor kazası

Okuldaki bu görüntüye soruşturma başlatıldı

Okuldaki bu görüntüye soruşturma başlatıldı

Şoför ve yolcu uyuyor, hız 90 Km!

Şoför ve yolcu uyuyor, hız 90 Km!

AKP'li isim ne yapacağını şaşırdı

AKP'li isim ne yapacağını şaşırdı

Taksim'deki cinayetin görüntüleri çıktı

Taksim'deki cinayetin görüntüleri çıktı

Cübbeli Ahmet'ten İBB'ye 'kayyım' çağrısı

Cübbeli Ahmet'ten İBB'ye 'kayyım' çağrısı

Almanlar Nükleer santralleri tek tek yıkıyor...

Almanlar Nükleer santralleri tek tek yıkıyor...

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Lamborghini'yi ikiye böldüler

Lamborghini'yi ikiye böldüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:07:01