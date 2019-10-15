Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan İstanbul için mangal kararı /15 Ekim 2019 21:43

İmamoğlu'ndan İstanbul için mangal kararı

İstanbul'da özellikle yaz aylarında ve sahil bölgelerinde yakılan mangalların oluşturduğu olumsuz görüntüler ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama geldi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahillerde mangal yakılmasının doğru olmadığını belirterek ‘Beylikdüzü’nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir gazetecinin sahillerde gelişi güzel mangal yakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını ifade etmesi üzerine, İstanbul genelinde bu soruna bakacaklarını söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İmamoğlu "Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü’nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor” dedi.

'AVCILAR'DA DEPREME HAZIRLIKTA ÇOK ZAMAN KAYBEDİLDİ'

Avcılar’da CHP İlçe Örgütü’ne yaptığı ziyarette gazetecileri sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Avcılar’da depreme hazırlık konusunda çok zaman kaybedildiğini belirtti.

İmamoğlu “İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Bugün temel konu bunu konuşacağız. Ama bakanlığı da motive etmemiz gerekiyor. Konu ve kanun bakanlığın elini kolaylaştırıyor ama henüz büyükşehire böyle bir yetki vermiş değil. Bakanlıkla beraber, başta Avcılar olmak üzere böyle öncelikli ilçelerden başlamak gerek. Avcılar’ın belli mahallelerinde kentsel dönüşüm, tapu sorunu, belli mahallelerinde ise depreme dayanıklılıkla ilgili problemler var. Bunu belediyede konuşacağız. Bunu sadece Avcılar’da yapmıyoruz. Bizim anlayışımız; seçimden sonra herkese hizmet etmek” diye konuştu.

İmamoğlu daha sonra Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile bir toplantı yaptı. Toplantıya girmeden önce yaptığı açıklamada İmamoğlu, parti ayrımı yapmadan bütün ilçe belediyelerini gezeceklerini, daha sonra "bölgesel masalar"ı hayata geçireceklerini söyledi. İmamoğlu “Örneğin Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü için bir bölge masamız olacak. Bu çalışmalar yine orada büyükşehir bürokratlarımız tarafından takip ediliyor olacak” dedi.
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