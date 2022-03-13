İmamoğlu'ndan İstanbul ile ilgili yeni 'kar yağışı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışının ardından İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, yarın da aralıklarla kar yağışı geçişleri beklendiğini söyledi.



İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:



- Yarın da ara geçişlerle kar yağışı gözüküyor. Bu akşam buzlanma söz konusu olabilir. Bu gece, sabaha karşı buzlanmaya dönük tuzlama işlemi yapılacak.



- 39 ilçenin bugün ve yarın ortaya koyacağı performans önemli. Bizim ekiplerimiz kendi sorumluluk alanlarını bitirdikten sonra, tüm ilçelerimize katkı sunacaklarını söylemek isterim.



- 39 ilçe belediyemize, on binlerce emekçiye teşekkür ediyorum.