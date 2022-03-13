Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan İstanbul ile ilgili yeni 'kar yağışı' açıklaması /13 Mart 2022 17:20

İmamoğlu'ndan İstanbul ile ilgili yeni 'kar yağışı' açıklaması

Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışının ardından İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, yarın da aralıklarla kar yağışı geçişleri beklendiğini söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışının ardından İstanbul'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, yarın da aralıklarla kar yağışı geçişleri beklendiğini söyledi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Yarın da ara geçişlerle kar yağışı gözüküyor. Bu akşam buzlanma söz konusu olabilir.  Bu gece, sabaha karşı buzlanmaya dönük tuzlama işlemi yapılacak.

- 39 ilçenin bugün ve yarın ortaya koyacağı performans önemli. Bizim ekiplerimiz kendi sorumluluk alanlarını bitirdikten sonra, tüm ilçelerimize katkı sunacaklarını söylemek isterim.

- 39 ilçe belediyemize, on binlerce emekçiye teşekkür ediyorum.
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