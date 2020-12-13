İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'Metroda internet' müjdesi

Türkiye’nin ilk otonom sürüşlü tramvay hattının testini yapan İmamoğlu, Shift Delete'in sorusunu yanıtlarken internet planına da açıklık getirdi.







“Bu konuda girişimlerimiz sürüyor" diyen İmamoğlu, "İçişleri Bakanlığı ile metroda internet kullanımı için izin talebimiz şu an inceleniyor. Sürücüsüz hatlarda internet kullanımıyla ilgili bir engelimizin olmadığı yönünde bir görüşümüz var" ifadesini kullandı. ve ekledi:





"Yönetmelikte de yer alan bu bilgiyle, metroda internet kullanımına ilk olarak Mahmutbey-Mecidiyeköy hattı için başlatmak istediğimizi bildirdik. Umarım kısa bir süre içerisinde metro hatlarımızda internet kullanımına başlarız."