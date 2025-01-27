Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan jet soruşturma hakkında ilk açıklama! /27 Ocak 2025 12:59

İmamoğlu'ndan jet soruşturma hakkında ilk açıklama!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında "bilirkişilik yapan kişiyi hedef gösterme ve etkilemeye teşebbüs iddiasıyla" açılan soruşturma sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bu sabah düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda bilirkişilik yapan kişiyi hedef gösterme ve etkilemeye teşebbüs iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
Soruşturma sonrası İmamoğlu'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk Milletiyle paylaşacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil, tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır" dedi.

İmamoğlu, paylaşımını "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" notuyla bitirdi.

NE OLMUŞTU?
Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenen "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında konuştu.

İmamoğlu, yargının siyasallaşmasına yönelik eleştirilerini dile getirdiği basın toplantısında, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın kendisine ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda görevlendirildiğini belirterek, "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" dedi.
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