Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan jet soruşturmaya jet cevap: 'Sözümün arkasındayım' /20 Ocak 2025 14:05

İmamoğlu'ndan jet soruşturmaya jet cevap: 'Sözümün arkasındayım'

Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözlerinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma başlatıldı. İmamoğlu sosyal medya hesabından hakkında açılan soruşturmaya ilk tepkisini dile getirdi.

SHABER3.COM

İmamoğlu'nun hakkında açılan soruşturmaya ilk açıklaması şu şekilde oldu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Buradan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum."

NE OLMUŞTU?
İmamoğlu Ülke Politikaları Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulunmuştu.

İmamoğlu jet soruşturma açılan bu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adalet mülkün temelidir ve devletin, birliğin düzenin harcı adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet de dirlik de düzen de kalmaz.

Bugün de, benim kardeşim, çalışma arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona, 7-8 polisle baskın yapıyorsun.

Neymiş bizim gözümüzü korkutacakmış, senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcıya sesleniyorum, biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız.

Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın.

Senin zihninden geçen fikirleri bu memleketin her yerinden söküp atacağız ki senin ailene de huzuru temin edelim.

Bizim hedefimiz bu. Bu kötü niyetli insanlardan bu ülkeyi temizlememiz lazım, başka yolu yok, başka çaremiz yok ve herkes bilsin ki başaracağız. Biz hesap veririz, hesap vermeyi biliriz ama usulüne uygun yapacaksınız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'ndan jet soruşturmaya jet cevap: 'Sözümün... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:00