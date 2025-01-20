İmamoğlu'ndan jet soruşturmaya jet cevap: 'Sözümün arkasındayım'

İmamoğlu'nun hakkında açılan soruşturmaya ilk açıklaması şu şekilde oldu:





"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Buradan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum."





NE OLMUŞTU?

İmamoğlu Ülke Politikaları Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulunmuştu.





İmamoğlu jet soruşturma açılan bu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:





"Adalet mülkün temelidir ve devletin, birliğin düzenin harcı adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet de dirlik de düzen de kalmaz.





Bugün de, benim kardeşim, çalışma arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona, 7-8 polisle baskın yapıyorsun.





Neymiş bizim gözümüzü korkutacakmış, senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcıya sesleniyorum, biz senin evlatlarını bile bu muameleden korumak için seni yöneten bu aklı söküp atacağız.





Söküp atacağız ki senin evlatlarını sabah evinden kimse almasın.





Senin zihninden geçen fikirleri bu memleketin her yerinden söküp atacağız ki senin ailene de huzuru temin edelim.





Bizim hedefimiz bu. Bu kötü niyetli insanlardan bu ülkeyi temizlememiz lazım, başka yolu yok, başka çaremiz yok ve herkes bilsin ki başaracağız. Biz hesap veririz, hesap vermeyi biliriz ama usulüne uygun yapacaksınız."