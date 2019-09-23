İmamoğlu'ndan ''Kanal İstanbul'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk TV'de katıldığı "Türkiye'nin Nabzı" programına bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan ve Türkiye saati ile 15:40'ta taburcu edilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye acil şifalar dileyerek başladı.







İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:





"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebi) İstanbul'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşma talebim devam etmektedir. 5-6 tanımlı bakan, 3 CHP'den 3 AKP'den komisyon. Komisyonlarla konuşmak ortak talebimizdi.





Bir daha randevu talebinde bulunmadım, çünkü biz yeniden davet edeceklerini belirttiler. Komisyonlarla bir ortak çalışma masasıyla ilgili teşekkür ettim. Geçen hafta bir gazetede çağrının yapılacağı noktasında bir haber çıktı. Ama henüz bir çağrı yapılmadı.





İMAMOĞLU: KANAL İSTANBUL'A KARŞIYIM





Ben Kanal İstanbul'u, İstanbul'un doğasına aykırı buluyorum. Erdoğan ile Kanal İstanbul hakkında ben tartışmak isterim. Kamuoyunda böyle bir sürecin oluşmamasını, tartışılmamasını konuşmak isterim. Planını da tartışmak isterim. Ben bunun İstanbul’da büyük bir hata olacağını savunuyorum. Bize göre yanlış ve eksikliklerini görüşmek isterim."