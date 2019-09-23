Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan ''Kanal İstanbul'' açıklaması /23 Eylül 2019 21:50

İmamoğlu'ndan ''Kanal İstanbul'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan'ın sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programında gazetecilerin sorularını cevaplıyor. İmamoğlu, Kanal İstanbul için, "Ben Kanal İstanbul'u, İstanbul'un doğasına aykırı buluyorum." dedi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk TV'de katıldığı "Türkiye'nin Nabzı" programına bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan ve Türkiye saati ile 15:40'ta taburcu edilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye acil şifalar dileyerek başladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebi) İstanbul'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşma talebim devam etmektedir. 5-6 tanımlı bakan, 3 CHP'den 3 AKP'den komisyon. Komisyonlarla konuşmak ortak talebimizdi.

Bir daha randevu talebinde bulunmadım, çünkü biz yeniden davet edeceklerini belirttiler. Komisyonlarla bir ortak çalışma masasıyla ilgili teşekkür ettim. Geçen hafta bir gazetede çağrının yapılacağı noktasında bir haber çıktı. Ama henüz bir çağrı yapılmadı.

İMAMOĞLU: KANAL İSTANBUL'A KARŞIYIM

Ben Kanal İstanbul'u, İstanbul'un doğasına aykırı buluyorum. Erdoğan ile Kanal İstanbul hakkında ben tartışmak isterim. Kamuoyunda böyle bir sürecin oluşmamasını, tartışılmamasını konuşmak isterim. Planını da tartışmak isterim. Ben bunun İstanbul’da büyük bir hata olacağını savunuyorum. Bize göre yanlış ve eksikliklerini görüşmek isterim."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'ndan ''Kanal İstanbul'' açıklaması Sonraki Haber >>

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Hak ile meşguliyet

Hak ile meşguliyet

Köpeğe işkence

Köpeğe işkence

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Zincirleme motor kazası

Zincirleme motor kazası

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Tekeri çıkan kamyon karşı şeride uçtu!

Tekeri çıkan kamyon karşı şeride uçtu!

İmanı iz'an haline getirmek

İmanı iz'an haline getirmek

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

TRT’de yorumcu skandalı

TRT’de yorumcu skandalı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:37:59