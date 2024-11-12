İmamoğlu'ndan 'Kayyım' Hamlesi





İmamoğlu, Gürlek'in görüşmeyi nasıl iptal ettiğini şöyle anlatmıştı:





Bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir görüşme haberi daha geldi. Buna göre, İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ile bugün saat 16.30'da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin gündeminde kayyım kararları olacak.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li Esenyurt; DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasının ardından 7 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile görüşmesi bekleniyordu fakat görüşme Gürlek tarafından iptal edildi."Sayın Başsavcı bu göreve atandıktan bir süre sonra, bu görüşme talebimizle ilgili iletişim kuruldu ve görüşme talebine olumlu dönüş yaptı. Sonra, bir ertelemeyle… Aslında ilk görüşmemiz, bir önceki perşembe günüydü. Pazartesi bu görüşme ertelendi. Malum, zaten perşembe günü yaşadığımız bu ilçemizdeki kayyum süreci oluştu. Bir sonraki perşembeye, yani bugüne randevu verildi. Ama dün itibariyle, akşam yanılmıyorsam 20.00’yi geçe beni arkadaşlarım bilgilendirdi. Arayıp, bir bakanlık ziyareti olmak zorunda olduğunu ve o kapsamda randevuyu iptal ettiklerini ifade etmişler. Ama herhangi bir tarih ya da takvim yinelemesi konusunda istişare etmemişler."