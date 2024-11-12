Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan 'Kayyım' Hamlesi /12 Kasım 2024 13:54

İmamoğlu'ndan 'Kayyım' Hamlesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in İBB Başkanı İmamoğlu'nun randevu talebini Ankara'ya gitmesi gerektiği için reddetmesi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İmamoğlu bugün İstanbul Valisi Gül ile görüşecek. Görüşmenin gündemini kayyım kararları oluşturacak.

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li Esenyurt; DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasının ardından 7 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile görüşmesi bekleniyordu fakat görüşme Gürlek tarafından iptal edildi.

AKIN GÜRLEK RANDEVUYU NEDEN İPTAL ETTİ?

İmamoğlu, Gürlek'in görüşmeyi nasıl iptal ettiğini şöyle anlatmıştı:

"Sayın Başsavcı bu göreve atandıktan bir süre sonra, bu görüşme talebimizle ilgili iletişim kuruldu ve görüşme talebine olumlu dönüş yaptı. Sonra, bir ertelemeyle… Aslında ilk görüşmemiz, bir önceki perşembe günüydü. Pazartesi bu görüşme ertelendi. Malum, zaten perşembe günü yaşadığımız bu ilçemizdeki kayyum süreci oluştu. Bir sonraki perşembeye, yani bugüne randevu verildi. Ama dün itibariyle, akşam yanılmıyorsam 20.00’yi geçe beni arkadaşlarım bilgilendirdi. Arayıp, bir bakanlık ziyareti olmak zorunda olduğunu ve o kapsamda randevuyu iptal ettiklerini ifade etmişler. Ama herhangi bir tarih ya da takvim yinelemesi konusunda istişare etmemişler."

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir görüşme haberi daha geldi. Buna göre, İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ile bugün saat 16.30'da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin gündeminde kayyım kararları olacak.
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