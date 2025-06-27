İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Büyük bir ihanete...'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, "ihanete uğradığını" söyledi.





96 gündür tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden, avukatları aracılığıyla, gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve CHP kurultayına ilişkin devam eden iptal davasına dair sözlerine tepki gösterdi.





DW Türkçe'nin haberine göre İmamoğlu, "Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Bunca insan hapisteyken ve yargılama değil, direkt cezalandırma oluyorken, aileler işkence altındayken, bu söze tahammül etmem mümkün değildir" ifadelerini kullandı.





Saymaz'ın Halk TV internet sayfasında yer alan yazısına göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için, "Bu sözleri kabul etmem, asla etmeyeceğim. Çok içimi yaktı, tarifsiz şekilde kötü hissediyorum" dedi.





Kemal Kılıçdaroğlu ne söyledi?

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü ve TGRT'ye verdiği mülakatta, CHP kurultayının iptali için açılan davaya dair, "Mahkeme kararını 'Tanımıyorum' demenin hukuki olarak bir karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur?" ifadelerini kullanmıştı.





Partililerden gelen "Genel Başkan Özgür Özel ile görüşün, kurultaya ilişkin soru işaretlerini giderin" şeklindeki talepler için de Kılıçdaroğlu, "Şu an Özgür Bey ile konuşacak bir konu yok. Ne zaman isterse arar görüşürüz. Karar ne zaman çıkacak, ne çıkacak belli değil. Bu tartışmaları anlamıyorum. Karar çıktıktan sonra durumu oturur Özgür Bey ile değerlendiririz" demişti.





Özel'in Kılıçdaroğlu'nu yenerek genel başkan seçildiği 2023'teki kurultayda, bazı delegelerin "rüşvet" karşılığında oylarını değiştirdiği iddiasıyla açılan iptal davasında bir sonraki duruşma 30 Haziran'da yapılacak. Mahkemenin bu duruşmada bir karar vermesi ise beklenmiyor.