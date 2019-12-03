İmamoğlu'ndan korkutan açıklama

CHP’li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi depreme yönelik yol haritasının hazırlanabilmesi amacıyla iki günlük İstanbul Deprem Çalıştayı başlattı.





Çalıştayda konuşan uzmanlar ise İstanbul’un depreme hazır olmadığına dikkat çekiyor.Çalıştayda konuşan Ekrem İmamoğlu, hükümetin yapmak istediği Kanal İstanbul projesini “ucube” ve “ihanet” olarak nitelendirdi.





Gazetecilere konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:





“Deprem bizim açımızıdan ulusal bir meseledir bunun merkezi hükümeti ya da İstanbulu olmaz. Bizim böyle bir korkumuz yok. Biz süreçleri tanımlıyoruz. Bizim buradan yaptığımız çalışma sadece İstanbul Belediyesini ilgilendiren bir mesele değil, İstanbul’u ilgilendiren bir mesele. Buradan çıkaracağımız rapor da bütün Türkiye’ye sunulacak. Yaptığımız iş depremle mücadele felsefesidir. Bu aynı zamanda milli bir süreçtir."





Çalıştayda uzmanlar çalışma ve önerilerini sunarak ortak bir sonuç bildirisi hazırlayacak. İlerleyen zamanlarda bu doğrultuda bütün İstanbul’u kapsayacak kapsamlı bir deprem hazırlığının da başlaması bekleniyor.





Deprem uzmanı Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, 48 bin binanın yıkılacağını ve hasarlı olduğunu, bir an önce bu binaların boşaltılması gerektiğini söyledi.





Kadıoğlu “48 bin bina demek neredeyse bir milyon konut demek. Elbette deprem tarihini veremeyiz ama bana sorduklarında ben yarın diyorum. Yarın deprem olacakmış gibi hazırlıklara bir an önce başlamamız lazım” diye konuştu.





Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu da, “Marmara’da kırılmayan bir fay hattı var bildiğiniz gibi. En son 1509 ve 1766’da kırılmış bu hay hattı. Araştırmalara göre 250 yılda bir kırılmış. Şimdi de 2019 ve o süre dolmuş durumda” ifadelerini kullandı.