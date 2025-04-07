İmamoğlu'ndan Mahir Polat tepkisi: 'Bu vahşi ihtiras, bu öfke, bu nefret neden?'

Sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan İBB Gernel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.





İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB'ye yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun beraberinde gözaltı kararı veren 105 isimlik gözaltı listesinde yer almış ardından 23 Mart günü nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.





ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Sağlık sorunları cezaevinde kalmasına elverişli olmamasına rağmen tutukluluk hali devam eden Mahir Polat'ın adli tıbba sevki için avukatı Erkam Erdem başvuru yapmıştı.





Avukat Erkam Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevk işleminin yapıldığını duyurdu. Erdem, "Şimdi aldığımız bilgiye göre Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor" ifadelerini kullandı.





İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

Son olarak, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da Polat için bir çağrı geldi.





İmamoğlu, "Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın" dedi.





Yargı mensuplarına seslenen İmamoğlu, "Yüce Türk yargısına verdiğiniz zarar, artık çok ileri boyuta ulaştı. Hakkaniyetli tüm yargı mensuplarından milletimiz adına açıklama, tepki bekliyoruz" dedi.





İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:





"Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın.





Pırıl pırıl gençlerimiz, bayramı ailelerinden uzakta, hapishanede geçirdiler. Serbest bırakın bu tertemiz gençleri, gitsinler sınavlarına girsinler. Kimsenin meşru haklarını elinden almayın. Yazıktır, günahtır.





Bu vahşi ihtiras, adaletten başka her anlama gelen bu öfke, bu nefret neden? Kime yaranmak için bu kötü uygulamalara devam ediyorsunuz? Yüce Türk yargısına verdiğiniz zarar, artık çok ileri boyuta ulaştı. Hakkaniyetli tüm yargı mensuplarından milletimiz adına açıklama, tepki bekliyoruz."