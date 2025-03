İmamoğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması: 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil'

Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığına dair adım atacağı iddiaları hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu şu yanıtı verdi:









İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Ekol TV’de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı."Biz yaptığımız toplantının detaylarını paylaştık. Birkaç kez söyledim. Saygı duyduğum bir çerçeveden Sayın Mansur Yavaş’ın kıymetli başkanımızın, değerli ağabeyimizin ifade ettiği biçimiyle aynen söyledim: ‘Ben erken buluyorum Cumhurbaşkanı adaylığı tespitini, ön seçime karşı değilim ama bugün yapılmamalı. Böyle bir sürece de talip değilim. Ama elbette ki CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı hepimizin adayıdır. Ben partimin bu yolculuğuna ve adayına asla zarar verecek bir şey yapmam.. Bir başka husus var. Şu konuşuldu aslında: Mansur Yavaş başkanımız bu süreçte adaya bir şey olursa, aday başarısız olursa, aday eksik kalırsa diyerek bu kaygısını dile getirdiğinde çok net dile getirdiğim şekli de söyleyeyim… Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki… Haşa Allah’ın emri de değil. Resmi olarak YSK’ya teslim edene kadar adayı değiştirebilirsiniz. Başına bir şey gelebilir, hasta olabilir, Allah geçinden versin her şey olabilir.Dolayısıyla o gün geldiğinde partimiz oturur en doğru kararı verir. Bu cümlenin üzerine kendileri de ‘Partimizin adayı, partimizin kararı bizim için asla ve asla tartışılacak bir şey değildir’ dedi. Bu görüşünü tekrar etmesinin mahsuru vardır yoktur, o kendi takdiri. Ona bir şey diyemem. Sayın Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi ben incitmiyor. Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor. İyi bir dostluğumuz var. Günün sonunda en doğru kararı yine hep birlikte alacağımızı, en kriz anında bile birlikte olacağımızı, yol arkadaşı olduğumuzu, dava arkadaşı olduğumuzu ben asla defterimden kaldırmıyorum.Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil. Mansur Yavaş'ın hiçbir cümlesi ben incitmiyor. Yüz yüze konuştuğumuz ve ortak karar aldığımız üçlü masa beni ilgilendiriyor.Ekrem İmamoğlu, “Biz Vedat Milor ile yeme içme programı yapıyoruz. Yörelerin en güzel şeyleri neyse onları konuşuyoruz” diyen sunucuya “Yarın bir soruşturma yiyebilirsin buradan bir ilişki kurabilirler. Bak sana söyleyeyim” ifadeleriyle yanıt verdi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Vedat Milor ile konuşmadım. Konuşsam ceza katmerli olarak büyür diye endişe ediyorum. Dostlarımız ile irtibatı oldu. Sayın Vedat Milor ile tanışmam. Oraya geldiğinden yayınlandıktan sonra haberim oldu. Kendisini aradım, ‘Çok teşekkür ederim, sosyal projemize katkı sundunuz’ diyerek. Çok üzücü. Burası bir ticarethane değil" dedi.YSK’nın normal takvimine bakarsanız 50 küsür gün önce belli oluyor. En fazla 2 ay. ‘Ben mecbur muyum YSK’nın kararını beklemeye’ diyor partimiz. Dönelim 2018 genel seçimlerine. 40 küsür gün kala Muharrem İnce’nin adaylığı ilan edildi. Ne anlatacaksınız 40 küsür günde? O günün farklı modeli önümüze kondu. Neredeyse her parti genel başkanını aday çıkarttı, CHP hariç. Bu bakışla kaybettik seçimleri.2023 seçimlerinde farklı bir yöntem geliştirdi muhalefet. 6 parti bir araya geldi, ittifak kuruldu. Bir sürü tartışma yaşandı. Birçok eksiğimiz, sıkıntımız vardı. 6 parti aday olarak Genel Başkanımızı gösterdi. 50 küsür gün kalaydı yanlış hatırlamıyorsam. İkinci tura giderken Zafer Partisi’nin katılımıyla 7 parti olduk. Yine seçimi kaybettik.Kuralları iktidar belirliyor. 2017 Anayasası diye bir Cumhurbaşkanlığı sistemini önümüze oturttu. Orada çok farklı dinamiklerle ittifak yapma biçimleri formülize edildi. Bu formülize edilen mekanizma yapan tarafından bilinen ama onu izleyen tarafından anlaşılana kadar seçimi kazanan bir süreç yaşıyor iktidar. Biz kaybeden oluyoruz iki seçimdir.Türkiye’nin meseleleri hiç olmadığı kadar ağır. Her biri birbirinden önemli. NATO, ABD ilişkileri, Suriye, Kıbrıs… Bütün meseleler çalışılacak. Memleketin huzuruna kadrolar oturtulacak. 6 partinin lideri ile kurulan mekanizmaların birçok sıkıntısı yaşandı. Bugünün sürecinde başka bir dönem başlatıyor CHP. Ön seçim diyor, erken aday belirleyeceğim, adayımız dersine çalışacak."