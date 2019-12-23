İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:







Bu saldırı Ankara'da gelenek haline geldi.Sindirme politikalarını ortaya koyarak bir gelenek ortaya konmuş. Bu açıkçası acıyla izlediğimiz bir süreç. Milyonlarca kişinin oy verdiği Mansur Yavaş'la ilgili bu olayı kınıyorum. Mansur Yavaş'ın her zaman yanında olduğumuzu ifade edelim. Hiçbir vatandaşımız bizden popülist yaklaşımlar duymayacak. Bizler sadece gerçeklerle güvenilir verilerle işler yapacağız. Elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşacağız. Çünkü biz 16 milyon insan için çalışıyoruz. Bize unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.





Bu bakış açısıyla öncelikle yönetimi devraldığımız günden bu yana 6 ayda nereye geldik bunu açıklayağım. Biz vadesi geçmiş 6 katrilyon cari borcu teslim almış durumdaydık. İşbaşı yaptıktan bir hafta sonra kasamızda personelin maaşını ödeyecek para yoktu. Bizden önceki yönetimin 7.9 milyar liralık bütçe açığını devraldık. 16 milyonun içi rahat olsun. Oturarak iş yapma dönemi bitti. Oturanlar da gitti zaten biliyorsunuz.





Öncelikle tasarruf yaptık. Bu önemli bir tavır . Her iştirak şirketimizde tasarruf yaparak israf düzenine son verdik. İhale şartnamelerindeki hükümleri değiştirerek rekabeti arttırdık. Hizmette devamlılılığı sağladık. İştiraklerimizi kar'a geçirdik. Bizim halkın parasını kullanmadaki temel prensibimiz belli. Hak hukuk adalet anlayışımızla kamu etik kurallarına göre belli. İsrafa asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki israf haramdır. Maksimum tasarrufu sağlayacağız.





Her birimdeki arkadaşım buna dikkat edecek. Birileri talimat verdi diye kaynak harcama dönemi bitmiştir. Eğitim sağlık çevre ulaşım kent yoksulluğu ile mücadele ile eldeki kaynakları kullan. 39 ilçe belediyesi olmak üzere şehrin yatırımlarını demokratik katılım ve ortak akılla yönet.





Biz cinsiyet eşitliğine çok inanıyoruz. Bunu şehrin her noktasında olduğu gibi kurumumuzda da önem verdiğimizi paylaşıyoruz. Kadınları desteklemek için adım atmaya başladık. İstanbulu kadınların daha güvenli şekilde yaşamak için ne yazık ki yenilikleri hayata geçirdik. 40 oda kapasiteli Sığanak sonrası dayanışma merkezi. Önemli bir adım daha atıyoruz.





Cemevlerinin İstanbul'un tamamında ibadethane statüsüne gelmesi için İBB olarak adım atıyoruz Partizan kararlarla yatırım yapmayacağız. Biz 16 milyon İstanbullunun hakkını aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Asla susmayacağız. KANAL İSTANBUL Ya Kanal ya İstanbul. Herkesin konuşmasını isteyeceğiz.