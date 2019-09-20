İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız "dinimizin hükümleri açısından sorun, kadının direksiyonda yanında mahremi yokken 90 km'den fazla araç kullanmasıdır'' derken bu sözlere imalı bir cevap geldi.





NURETTİN YILDIZ'A KADIN MAKİNİST GÖRÜNTÜLERİYLE YANIT VERDİ





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldız'a Twitter hesabından paylaştığı bir video ile yanıt verdi. İmamoğlu, İBB Tv' tarafından hazırlanan kadın metro makinistinin tanıtım videosunu, "Kadınlar değil araba, tek başlarına metro treni bile kullanırlar. Tüm kadın makinistlerimize hayırlı yolculuklar ve başarılar dilerim" mesajıyla birlikte paylaştı.