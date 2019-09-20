Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap /20 Eylül 2019 12:44

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, kadınların 90 kilometreden fazla araç kullanmalarının dinen caiz olmadığını söyleyen Nurettin Yıldız'ı ima ederek, 'Kadınlar değil araba, tek başlarına metro treni bile kullanırlar' cevabıyla Twitter'da video paylaştı.

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız "dinimizin hükümleri açısından sorun, kadının direksiyonda yanında mahremi yokken 90 km'den fazla araç kullanmasıdır'' derken bu sözlere imalı bir cevap geldi.

NURETTİN YILDIZ'A KADIN MAKİNİST GÖRÜNTÜLERİYLE YANIT VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yıldız'a Twitter hesabından paylaştığı bir video ile yanıt verdi. İmamoğlu, İBB Tv' tarafından hazırlanan kadın metro makinistinin tanıtım videosunu, "Kadınlar değil araba, tek başlarına metro treni bile kullanırlar. Tüm kadın makinistlerimize hayırlı yolculuklar ve başarılar dilerim" mesajıyla birlikte paylaştı. 
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İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

İmamoğlu'ndan 'metro kullanan kadın' videosuyla cevap

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