İmamoğlu'ndan 'metro' tepkisi: 36 kat fazla para ödeyeceğiz

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nun yüklenicisi ve maliyeti konusundaki tartışma sürüyor.







Evrensel'de yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu ve Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Enstitü İstanbul İSMEK’in açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nun açılışında başlattığı "yatırımın bedelini kim karşılıyor" polemiğine de cevap verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu ve Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Enstitü İstanbul İSMEK’in açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nun açılışında başlattığı "yatırımın bedelini kim karşılıyor" polemiğine de cevap verdi.

"KOCA İSTANBUL'DA İKİ DEFA AÇILIŞA DAVET EDİLDİM"

“Çok tartışılan, sabahtan beri de benim basından aranmama neden olan hususa bir cevap vermek istiyorum. Dün bir paylaşım yaptım. Paylaşımımın sebebi şu: Benim, açılan metroyla ilgili, ‘Bunu da kendi hizmetimiz olarak anlatacağımızı veya söyleyeceğimizi’ ifade eden konuşmalar yapıldı. Birincisi şu; elbette ben de orada olmak isterdim. Oraya davet edilmek isterdim. Çünkü, her yerde söyledim, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız. Bu ülkenin İstanbul'da seçilmiş belediye başkanı, belediye başkanımız. Gaziosmanpaşa'da seçilmiş belediye başkanı, belediye başkanımız. Bunun karşısında durmak, Anayasa’ya karşı durmak demektir. Hiçbir bireyin böyle bir hakkı olmaz, olamaz. O bakımdan, elbette orada olmayı isterdim. Ancak bu şekilde bir açıklamadan sonra, ister istemez bir beyanda bulunduk. Çünkü biz, oraya davet edilmeliydik. Çünkü o yapılan metroların maliyetleri bizim bütçemizden kesiliyor. İstanbul halkı, yapılan bu metronun parasını geriye ödüyor bakanlığa.”İmamoğlu, “Şu anda bakanlığın, bildiğim kadarıyla bu metroya ayırdığı bütçe yaklaşık 4,5 milyar lira. Bu parayı da biz, Büyükşehir Belediyesi olarak ödemeye başlıyoruz an itibariyle. Ve daha öncekine göre aylık kesintisi, 2019 öncesine göre tam 36 kat daha fazla. 2019 yılı içerisinde, biz yönetimi devraldıktan sonra yapılan yönetmelik değişikliğiyle beraber biz, 36 kat daha fazla bir bedelle geri ödemesini yapıyor olacağız. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Yaklaşık 3 yıl içerisinde, harcanan bu para, bizim bütçemizden geriye ödenecek. Dolayısıyla bunu da haksız buluyoruz.” dedi.