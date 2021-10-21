Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan yurt öğrencilerine hızlı ve ücretsiz internet müjdesi /21 Ekim 2021 12:10

İmamoğlu'ndan yurt öğrencilerine hızlı ve ücretsiz internet müjdesi

Başakşehir’deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’na ücretsiz mobil internet bağlantısı sağlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçok yurttan öğrencilerin internet talebinde bulunduğunu söyledi. İmamoğlu, bakanlığın uygun görmesi halinde tüm yurtlara ücretsiz WİFİ altyapısı kuracaklarını söyledi.

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Başakşehir’deki Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait Kanuni Sultan Süleyman yurdunda kalan öğrenciler, kotalı internet talebiyle eylem yapmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de gönderdiği mobil araçla ücretsiz internet bağlantısı sağlamıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün önce karşı çıktığı ve kaldırmak istediği mobil araç, konunun sosyal medyada tepkilere neden olması sonrası geri adım atarak aracı kaldırmaktan vazgeçti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki KYK yurtlarında kalan öğrencilerden kendilerine internet talebi geldiğini belirterek, bakanlığın uygun görmesi halinde tüm yurtlara ücretsiz WİFİ altyapısı sağlayacaklarını duyurdu.



İmamoğlu’nun kişisel Twitter hesabındaki paylaşımı şöyle: “İstanbul’daki KYK Yurtları’nda kalan öğrenci kardeşlerimizden, yurtlara yüksek kotalı internet sağlanması için çok sayıda mesaj alıyoruz. Bakanlığımız uygun görürse tüm yurtlara yüksek kotalı ücretsiz İBB WiFi altyapısı kurabiliriz.”
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