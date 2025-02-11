İmamoğlu'ndan operasyonlara sert tepki: '1 kişi gidecek, her şey değişecek!'

İstanbul'da 9 belediyeye yönelik 'kent uzlaşısı' operasyonu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 10 kişinin gözaltına alındığını aktarıldı.





Gözaltına alınanlar arasında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları ile Üsküdar ve Şişli Belediyesi'nden meclis üyeleri bulunuyor.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





İmamoğlu, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden ‘terörist’ ilan ediliyor.





Tıpkı 65 yaşında ‘terörist’ ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi.





31 Mart seçimlerinde AK Parti’den 12 ilçe belediyesi kazanan, İstanbul’da 26 ilçe belediye başkanlığı kazanan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz. Siyasal depresyonlarınıza, yargıyı alet ederek, çeşitli kılıflara sarılan siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza dün de izin vermedik bugün de vermeyeceğiz.





İktidar koltuğu da, Cumhurbaşkanlığı makamı da kimseye babasından miras değil. Kimsenin tapulu malı da değil. Sadece milletin malı. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören, kendisini milletin efendisi zanneden 1 kişinin kaprislerine memleketi alet etmenin faturasını ödüyoruz.





Hayat pahalılığı ile ödüyoruz





Geçim sıkıntısıyla ödüyoruz





Sosyal çürümeyle ödüyoruz.





Siyasal çürümeyle ödüyoruz





İşte bu çürümüş düzenin çürük elmalarını temizlemek, Türkiye’mizi hak ettiği demokrasi ve refaha ulaştırmak için yola çıktık, erken seçim istiyoruz. O sandık erkenden gelecek. Sandık millet isteyince gelir, siz isteyince değil.





Sandık gelecek. 1 kişi gidecek, her şey değişecek!"