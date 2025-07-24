Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan Özel'e "Eurofighter" teşekkürü /24 Temmuz 2025 14:34

İmamoğlu'ndan Özel'e "Eurofighter" teşekkürü

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satışını onaylamasıyla ilgili, "Diplomatik çabalarıyla katkı sunan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eurofighter ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Ülkemizin Eurofighter Typhoon savaş jetlerini tedarik etmesi için ön mutabakat zaptının imzalanmasına, diplomatik çabalarıyla katkı sunan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Özellikle Sosyalist Enternasyonal toplantılarında Türkiye'nin güvenlik meselesinin siyasi pazarlık konusu olmaması gerektiğini vurgulaması, milli meselelere bakışımızın iktidara endeksli değil Türkiye’ye endeksli olduğunun açık bir göstergesidir."

"Milli savunmamız açısından zaruri olan bu konunun çözüme kavuşmasından çok büyük bir memnuniyet duydum" diyen İmamoğlu, "Ülkemizin adil ve demokratik bir ülke olması için sonuna kadar mücadele ederken, ulusal çıkarlarımız için de elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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