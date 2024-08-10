Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan 'Paris' eleştirilerine cevap: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok /10 Ağustos 2024 13:37

İmamoğlu'ndan 'Paris' eleştirilerine cevap: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok

KİPTAŞ'ın temel atma töreninde açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, 2024 Olimpiyat Oyunları'nı Paris'te takip etmesi üzerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Kentte 4 gün kaldığını anlatan İmamoğlu, "Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (KİPTAŞ)  Kartal'daki temel atma töreninde açıklamalarda bulunuyor.

2024 Olimpiyat Oyunları'nı Paris'te takip etmesi nedeniyle yapılan eleştirilere yanıut veren İmamoğlu, "Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok"  dedi.

"BU LAFLARIN GEÇERLİLİĞİ YOK"

2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağını kaydeden İmamoğlu, "Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, özetle şunları söyledi: "4 gün Paris'teydik.. Olimpiyat oyunlarını izledik. Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok. Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz burada da ne yaptığımızı biliyoruz. Bu kirli dili kullananlara milletimiz gerekli dersi verip bulundukları yerden yollayanlara kadar doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok."
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