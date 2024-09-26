İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Yargı silah gibi kullanılıyor

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre siyaset gündeminin en konuşulanlarından olan 'Ahmak Davası' gündemi devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama daha geldi. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:



"İstinaf'taki dosyaların ortalama görüşme zaman dilimi vardır ama çok da belirgin olmaz. İstinaf'ta bizim davanın ne zaman nasıl görüşüleceğini hukuki teamüller mi birtakım siyasi atmosferler mi belirliyor bilemiyorum. Bu davanın konuşulacağı duyumları söz konusu. Kulağımıza geliyor. Birkaç haftadır yoğun şekilde kamuoyuna yansımasının birkaç yönü var: Bir, toplumun vicdanını rahatsız ediyor. İki, böyle bir dava olmaz. 2 kere 2, 4; 2 kere 2'yi 5 yapmanın bir mantığı yok.



Yargının siyaseti yöneten insanlar tarafından silah gibi kullanıldığını düşünenlerdenim. Bu olmaz. Temennim odur ki yargının manipüle edilmesine İstinaf son verir. En büyük temennim bu. Benim davamla beraber hukuktaki sorunlar çözülmeyecek ama en azından bir ışık görürüz.



(Mansur Yavaş ile görüşecek misiniz?) İstanbul'dan Ankara'ya 20 gelişim varsa Mansur beyi ararım, makamına giderim, çay içerim. Bugün çok kısıtlı bir zamanda geldim. Toplantılarım var, İstanbul'a dönmek zorundayım. Alacağım olsun."