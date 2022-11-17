Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan tartışmalı uygulama! /17 Kasım 2022 11:48

İmamoğlu'ndan tartışmalı uygulama!

İstanbul'da 750 bin boş konut bulunduğunu öne süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, evini boş tutanlardan daha fazla vergi almak zorunda olduklarını kaydetti.

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İstanbul’da boş konut sayısının 750 bin olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Evi var, boş tutuyor. Ondan daha fazla vergi almak zorundayız. Dünyada bu uygulamalar var. O vergiyi biz konut fonuna aktaracağız, konut üreteceğiz” dedi.

ALINACAK VERGİLERLE KONUT ÜRETİLECEK
Habertürk TV’ye konuşan İmamoğlu, “İBB İstanbul kentinin 2009 planlarında İstanbul Havalimanı yoktu. Şu kadar para harcandı diyoruz. Bunun üçüncü köprüsü, yolları var. Halkalı’dan yapılan metro var. Gayrettepe’den önümüzdeki seneye yetişebilecek metrosu var. 1 metro neredeyse 1 milyar euro. Sadece Kanalistanbul meselesinin şehre getireceği yük 3 milyon nüfus. Adresinde konut olan, boş olan konut sayısı 750 bin. Evi var, boş tutuyor. Ondan daha fazla vergi almak zorundayız. Dünyada bu uygulamalar var. O vergiyi biz konut fonuna aktaracağız, konut üreteceğiz” dedi.
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