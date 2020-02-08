Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan ulaşım zammı açıklaması: Tepkiler haklı, maliyetin altında zam yapıldı /08 Şubat 2020 13:41

İmamoğlu'ndan ulaşım zammı açıklaması: Tepkiler haklı, maliyetin altında zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu,"İnanın maliyetlerin çok altında bir zam yaptık diyebilirim" dedi.

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7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nın açılışı, Bakırköy’deki CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Açılış programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Sözcü'nün haberine göre İmamoğlu ulaşım zammıyla ilgili soruya, “Vatandaşımızın zamma tepki göstermesi kadar doğal bir şey yok” dedi.

Ekrem İmamoğlu, söyle konuştu:

-3 yıldır, 2017’nin Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Otobüslerimiz 3 yıldır zam yapmıyor ama Türkiye’deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok.

-Yakıt zammını, o tarihten bu tarihe vatandaşlarımız biliyor. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az 2 katı bir artışla mücadele ediyoruz.

-Bizim şu an yaptığımız, hizmetimizi sürdürebilme çabası ama vatandaşımızın yanında olma konusundaki çabamızdan ötürü de inanın o maliyetlerin çok altında bir zam yaptık diyebilirim.

-Bugünkü ekonomik koşullarda vatandaşımız haklı. Elbette ben trajikomik ifadelerde bulunan bazı siyasilere de gülümsüyorum. Sanki Ekrem İmamoğlu’nun zam yaptığı bir husus tek gündem.
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