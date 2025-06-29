Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan videolu 'diploma' paylaşımı: Namertlik sökmez /29 Haziran 2025 11:13

İmamoğlu'ndan videolu 'diploma' paylaşımı: Namertlik sökmez

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

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Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımına, "Bu topraklarda ne sökmez biliyor musunuz? Namertlik sökmez namertlik…" notunu düşen İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesini eleştirdi.

Cumhuriyet'de yer alan habere göre videoda İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden diploma ile çıktığı ve 2025'te Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği ifade edildi.

"O gün siyasi denklem değişti" ifadelerinin yer aldığı videoda, diplomasının iptal edilme süreci anlatıldı. Üniversite yetkisi olmayan bir kurulun diplomanın iptali için karar verdiği belirtildi.

Kararın hukuksuz olduğuna vurgu yapılan videoda, İmamoğlu'nun geçmişte yaptığı açıklamalara da yer verildi.
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