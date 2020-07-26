Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan yeni 'kanal' açıklaması /26 Temmuz 2020 20:37

İmamoğlu'ndan yeni 'kanal' açıklaması

Kanal istanbul projesi konusunda bir açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kanal İstanbul' Projesi ile ilgili tüm İstanbulları itiraz etmeye davet etti. İmamoğlu, "Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum" dedi.

Bilim insanları tarafından da çokça eleştirilen Kanal İstanbul Projesi ile ilgili İBB Başkanı İmamoğlu, 10 gündür askıdaki tüm planlara itiraz ettiğini belirterek çağrı yaptı. 

Twitter üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Sadece mutlu bir azınlık zenginleşsin diye yapılan ve şehrimize geri dönülmez zararlar verecek bu projeye itiraz ediyoruz. Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum. #YaKanalYaİstanbul. İtiraz için bilgi''
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