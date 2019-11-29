İmamoğlu'ndan yeni 'Kanal İstanbul' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine dair 'bir şehri alabora edecek bir projeye' gereksinim olmadığını söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Kanal İstanbul projesine dair açıklamalarda bulundu.





İmamoğlu Kanal İstanbul'a dair şöyle konuştu:





Bu şehre bugüne kadar ihanet ettik denen kavramların yüz katı. Ben o sürecin içinde 'ben bu işe doğru bakıyorum, olumlu bakıyorum' diyen teknik insanın bile vicdanı akşam kendi kendisiyle baş başa kaldığında ağlıyor sızlıyor... Böyle bir ihtiyacı yok İstanbul'un.





Kanal İstanbul'un şehre ihanet olacağını belirten İmamoğlu, "şehri alabora edecek, mahvedecek bir projeye" gereksinim olmadığını söyledi.





İSKİ'nin su zammına dair yorum yapan İBB Başkanı'ysa sözlü olarak "Az tüketenin zammı yaşamayacağı, çok tüketenin daha çok ödeyeceği" bir sistemin oluşturulduğunu söylerken AKP'li meclis üyelerini kastense "Kimse ucuz kahramanlık yapmasın. Arkadaşlarım İstanbul'da suyu az kullanan vatandaşı kollayan bir tarife önerdiler. Sudaki fiyat artışına karşı olduğunu iddia eden Ak Parti Grubu’nun elektrik, doğalgaz ve benzindeki zamma karşı da aynı kararlı duruşta olmalarını bekliyoruz." dedi.