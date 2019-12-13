'İmamoğlu'nu çalıştırmamak için kredi vermiyorlar'

Açıklama İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'dan geldi. CHP'li Balyalı, ekim ayında 600 milyon TL borç için İller Bankası’ndan talepte bulunulduğunu ancak hala istedikleri borcu alamadıklarını söyledi. Balyalı, İller Bankası’ndan kredi alınamadığı için Dudullu-Bostancı Metro Hattı’ndaki çalışmalara başlanamadığına belirtti.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, bütçeye ilişkin yaptığı değerlendirme sırasında İBB'ye yönelik ambargo ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.





Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce açıkladığı Türkiye'deki kamu bankalarının İBB'ye kredi vermediğini yönelik sözlerine atıf yapan Balyalı, şöyle dedi:





“23 Haziran sonrasında hiçbir devlet bankasından tek kuruş bile yeni kredi kullanamadığımız gibi İller Bankası'ndan da en son krediyi 23 Haziran öncesinde almışız."





23 Haziran seçimleri sonrasında ekim ayında 600 milyon TL borç için İller Bankası'ndan İBB olarak talepte bulunduklarını açıklayan Balyalı “Hala istediğimiz borcu alabilmiş değiliz. Aralık bitmek üzere geri dönen yok. İller Bankası kredi vermediği için de Dudullu-Bostancı Metro hattı da durdu. İller Bankası versin krediyi hemen Dudullu-Bostancı metro hattına hızlıca başlayalım” diye konuştu.





Balyalı, İBB'nin bu zorluklara rağmen kaynakları en etkin biçimde kullanıp tasarrufu öne çıkarıp tüm yatırımları hayata geçirebilecek güçte olduğunu vurguladı. Yurtdışından buldukları ucuz yatırım kredileriyle bir önceki İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından durdurulan sekiz metro hattının üçünü yeniden başlattıklarını hatırlatan Balyalı kısa bir süre içerisinde diğer 5 metro hattının da inşaatlarının başlatılacağını kaydetti.





Balyalı, İBB'nin yatırımları için imzaladığı kredi sözleşmelerini de şöyle sıraladı:





. Katı Atık Yakma Tesisi için yurt dışı bankalarla 320 milyon avroluk kredi sözleşmesi imzaladık.





. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro hattı için Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'dan (KTKB) toplam 175 milyon avroluk kredi anlaşması yapıldı.





. Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına yönelik Fransa Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) 86 milyon avroluk sözleşme karara bağlandı.





. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattı için Deutsche Bank'tan 110 milyon avro kredi sözleşmeleri imzalandı ve projeler inşaat çalışmaları tekrar başlatıldı.