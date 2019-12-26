İmamoğlu'nu devre dışı bırakma planı

25 yıllık kalesi İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'na kaptıran Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile belediyeler Yerel Akıllı Şehirler Kurulu tarafından yönetilecek.





Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek.





KANAL İSTANBUL TARTIŞMALARI ESNASINDA PLAN HAMLESİ





Eylem planı idari anlamda ciddi değişiklikler getiriyor.





Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projeyi Kanal İstanbul vurgusu ile tanıttı. Kurum, “Kanal İstanbul projesiyle İstanbul’a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak ilk örnek akıllı şehri de yapacağız.” dedi.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalarda, yeni hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Yerel Yönetim Politikaları Kurulu da etkili oldu.





Kurula “Akıllı şehircilikle ilgili araştırmalar yaparak strateji önerilerinde bulunmak” görevi verilerek bu konunun “Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığı” bildirildi.







KOORDİNASYON SARAY’DA





Eylem Planı’nın hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimler etkin rol oynayacak.





Cumhurbaşkanlığı’nın bazı kurumlarla ortaklaşarak üstleneceği görevler şöyle:





*2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi,





*Akıllı şehir paydaşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması,





*Şehre özgü yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanması ve yaygınlaştırılması,





*Yerel akıllı şehir yönetişim mekanizması ve organizasyon oluşturulması, işlerliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,





*Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarının Akıllı Bölgeler olarak değerlendirilmesi.”





HARCAMADA SÖZ SAHİBİ





Akıllı şehir yatırımlarında kaynakların etkin ve verimli kullanılması görevini ise Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerine getirecek.





Bu hedef doğrultusunda yerel yönetimler dahil tüm kamu idarelerinin yatırım projeleri ve buna dair harcamalarının takibi Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak.





Plana göre şehirler, Yerel Akıllı Şehir Kurulu tarafından merkezi olarak yönetilecek. Kurul, üst düzey siyasi ve bürokratik iradeyi temsil eden siyasi liderler ile tüm eko-sistem paydaşlarının üst yönetiminden oluşacak.





NÜFUSU 50 BİN VE ÜZERİ BÜTÜN YERLEŞİM MERKEZLERİNİ KAPSIYOR





Akıllı Şehir dönüşümü nüfusu 50 binin üzerinde olan tüm yerleşim yerlerini kapsayacak.





Bunun yanı sıra tarım, sanayi, turizm ve hizmet gibi sektörlerde yoğun faaliyet gösteren ve nüfusu dönemsel olarak 50 bin ve üzeri olan kentsel alanlar da şehir olarak nitelendirilerek kapsama dahil edildi.





YEREL YETKİLERİ MERKEZE DEVRETME STRATEJİSİ





Birgün'e mülakat veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Okyay Sındır, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nı, “Yerelin yetkilerini merkeze devretme stratejisi” olarak değerlendirdi.





Eylem planının şehirleri “uzaktan yönetmeye” yarayacağını ifade eden Sındır, “Avrupa ülkelerinde yerel yönetimler için demokrasi, diyalog ve ademi merkeziyetçilik yani yönetimin yerele aktarılması stratejisi benimsenir. Türkiye’de ise bunun tam tersi uygulanıyor. Zaten iktidar, bakanlık eliyle plan notlarında tadilat yaparak yerelin yetkilerinin bir kısmını kullanıyordu. Şimdi bunu genişletecekler.” dedi





"SARAY’IN DEĞİL, HALKIN AKLI OLMALI"





Sındır, “Akıllı şehir, merkezi yönetim aklına ait bir şehri değil, yerelin kendi dinamiklerinden elde edilen veriler üzerinden yönetimi ifade eder. Bunu bile bir manipülasyonla merkeziyetçi yönetime evirmeye çalışmalarını reddediyoruz. Akıllı şehir halkın ve yaşamın aklının kullanıldığı şehirleri ifade eder, Saray’ın aklını değil.” diye konuştu.

