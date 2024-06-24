İmamoğlu'nu Erzurum mitinginde taşlamışlardı; Savcı tüm sanıklara ayrı ayrı ceza istedi

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki devam eden davanın dördüncü duruşmasına müşteki avukatları ile tutuksuz yargılanan 28 sanıktan bazıları katıldı.







İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mustafa Aşık, olay günü bazı grupların müvekkilinin daha Erzurum'a gelmeden aleyhine pankartlar asıldığını söyledi.





Aşık, "Daha müvekkilimiz Erzurum'a gelmeden kentte aleyhine pankartlar asılmış, kamuoyunu yönlendirme gücüne sahip bazı kişiler tarafından sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılmıştır. Saldırı, sosyal medya üzerinden saldırıya geçenler tarafından canlı yayınlanmıştır. Sanıklar olay yerine tesadüfen geldiğini söylemiştir. Ancak bu savunmalar dosyadaki deliller ile çelişmektedir. Olayın organize olduğu konusunda şüphelerimiz vardır. Bunun araştırılmasını talep ediyoruz" dedi.





Müşteki avukatlarından Kemal Polat ise sanıkların tesadüfen bir araya gelmediğini belirterek olası kast ile saldırının gerçekleştiğini anlattı.





İBB Başkanına yönelik saldırının amaç ve eylem birliği içerisinde gerçekleştirildiğini ifade eden Polat, sanıkların bu yönde cezalandırılmasını talep etti.





Cumhuriyet Savcısı ise duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sundu. Hazırlanan iddianame doğrultusunda tutuksuz yargılanan 28 sanığın da ayrı ayrı cezalandırılmasını talep eden savcı, yaşananların örgütlü olmadığını savundu.







İddianamede sanıklar; Cengiz E., Şenol Ç., Barış S., Murat A. ve Abdulhakim U. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.





Diğer sanıklar; Abdullah A., Dursun P., Ferdi S., Furkan K., Ahmet K., Doğukan K., Enes Y., Emrah T., Muhammed Haktan S., Muhammet Emin Ö., Oğuzhan U., Osman K., Ömür K., Serhat K., Serhat M., Muhammed Ç., Muhammed K., Muhammed Akif K., Soner H., Vefa Ö., Yakup Emre A. ve Yunus Emre D. hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ile "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.





Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, savcılık mütalaasına karşı savunma yapmaları için müşteki ve sanık avukatlarına süre verdi. Duruşma, 17 Temmuz 2024 tarihine ertelendi.



