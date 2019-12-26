İmamoğlu'nu tehdit etti: Hesabını verir

Tayyip Erdoğan, genişletilmiş AKP’li il başkanları toplantısında konuşurken kanal İstanbul projesine karşı çıkan İmamoğlu'Nu tehdit etti.





Erdoğan şöyle dedi:





“Kanal İstanbul’un başbakanlığımdan öncesine dayanan bir geçmişi vardır. Biz bu projeyi seçim kampanyasında milletin huzuruna sunduk ve onay aldık. Kanalın uzunluğu 45 km, taban genişliği 275 metre, derinliği 21 metreye yakın olacaktır. Bünyesindeki iki limanı, bir yat limanı, 7 köprüsü, 2 demiryolu ve 2 hafif raylı geçişi ile Kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır. Yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam edeceğimiz bu yapının güzergâhı da belirlenmiştir. ÇED raporu tamamlandı ve askıya çıktı. AYM çevrenin başvurusunu reddetmiştir. Bu projenin kararı verilmiş, süreci başlatılmış ve belirli bir aşamaya da gelinmiştir. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir. Bu büyük projeyi devletimize ve milletimize herhangi bir yük getirmeden, yap-işlet-devret modeliyle, oldu ki bulamadık milli bütçeden bunu yapmak suretiyle hayata geçireceğiz. ”







‘CHP HEP TAKOZ KOYMAYA ÇALIŞMIŞTIR’





“Muhalefetin detsek olmasından memnuniyet duyarız. Ama onlar biz bunu yaptırmayız yapanlara da parasını ödemeyiz diyecek kadar akıl ve mantık dışı bir yere savruluyorlar. Bu çocukların kendi aralarında evcilik oynarken bile etmeyeceği bir sözdür. Öyle ya karşı çıkıyorsanız hesabınızı, kitabınızı alternatiflerinizi ortaya koyar bizi de milleti de ikna edersiniz mesele biter. Kimi bunu hangi parayla yapacaksın diyor, halbuki proje yap-işlet-devret ile olacaksa bizim cebimizden para çıkmayacak. Milli bütçeden bunu yapar mıyız? Eyvallah yaparız. Kaynakları bellidir. Kimi çevre ve deprem diyor halbuki bu konuda 56 kurumdan olumlu görüş alınmıştır. Kimi de gereksiz diyor. CHP tarihi boyunca ülkemizin her projesine böyle diyerek karşı çıkmış ve takoz koymaya çalışmıştır.”





İMAMOĞLU’NA TEHDİT





“İnanın bunların İstanbul sevdası diye bir dertleri yok. Ve nasıl olduysa İstanbul’da bir Büyükşehir belediye başkanlığını aldılar ama İstanbul seçimini Ak Parti kazandı çünkü meclis kahir ekseriyetiyle Cumhur İttifakı’nda bunu iyi anlamamız lazım. Çıkmış İstanbul’a böyle bir kanal gereksiz diyor. Bunun kararını verme yetkisi sana ait değil. Biz bunun kararını verdik. Senin böyle bir yetkin yok, bu İBB Meclisi’ne aittir. Adımlarımızı attık atıyoruz, yola kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Biz bu işi yapacağız. Kurumların görevi, devletin adlığı karara uygun şekilde kendi sorumluluk alanlarında üzerlerine düşeni yapmaktır. Görevini ihmal eden hesabını millete ve hukuka muhakkak verecektir.''