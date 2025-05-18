İmamoğlu'nun 2 avukatı hakkında soruşturma

İBB'yi hedef alan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda isimle birlikte tutuklanan İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, 'etkin pişmanlıktan' yararlanmak için bu hafta yeni bir ifade verdi. Yıldız'ın ifadesi Başsavcılık tarafından yeterli bulunmazken ifadesinden sonra tekrar cezaevine gönderilen Yıldız'ın üyesi olduğu CHP'den ihraç edilmesi için de dilekçe verildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yıldız hakkında son günlerde ortaya atılan 'Ertan Yıldız'ın ifadesi baskı ile alındı' iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık açıklamasında, İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan hakkında, Ertan Yıldız'ın, 'etkin pişmanlık ifadesinin baskı ile alındığına ilişkin basın açıklaması imzalattırılmaya çalışıldığı ve bunun için tehdit edildiği' iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.





POLAT'TAN YALANLAMA VE SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI

Konu hakkında Cumhuriyet'e bilgi veren Avukat Kemal Polat, iddiaları 'tamamen yalan ve iftira' diye nitelendirerek şunları söyledi: "Hakkımda soruşturma başlatıldığına ilişkin bilgim yoktu, yayınlardan gördüm. Bu haberleri yayanlar hakkında daha önce de iki kez suç duyurusunda bulunmuştum. Yine suç duyurusunda bulunacağım."





PEHLİVAN DA BASINDAN GÖRMÜŞ

İmamoğlu'nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan da konu hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. Pehlivan da Polat gibi haberi basından duyduğunu açıkladı. Ertan Yıldız'ı şu ana kadar yalnızca bir kez, tutuklandıktan hemen sonra geçmiş olsun dileklerini iletmek için gördüğünü söyleyen Pehlivan'ın söz konusu açıklaması şöyle:





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, etkin pişmanlıkta bulunan bir kişiye baskı ve tehditte bulunduğuma dair hakkımda bir soruşturma başlatıldığını basından öğrenmiş bulunuyorum.





Söz konusu kişiyi, yalnızca ilk tutuklandığı hafta bir kez, geçmiş olsun dileklerimi iletmek…





İMAMOĞLU İÇİN 'SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ' TANIMLAMASI

Öte yandan Başsavcılık tarafından konu hakkında yapılan basın açıklamasında, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için kullanılan ifade dikkat çekti. Söz konusu açıklamada, "... özellikle son 3 gündür Suç örgütü lideri Ekrem İMAMOĞLU isimli şüphelinin avukatları olan Kemal POLAT ve Mehmet PEHLİVAN organizesinde şüpheli Ertan YILDIZ ile ..." ifadeleri kullanıldı.