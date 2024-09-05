İmamoğlu'nun açıklamalarına Adalet Bakanı'ndan tepki: 'Parmak sallayamaz!'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam Sözcü TV'de konuk olduğu programdaki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.





Hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Yargı kararları eleştirilemez değil. Dolayısıyla çıkıp TV programına çıkarak parmak sallayarak, tehdit ederek yargı mensuplarını etkileyemezsiniz. Hiçbir parmak sallamadan etkilenmezler bunun da böyle bilinmesi lazım"





İmamoğlu'nun istinaf aşamasındaki "Ahmak Davası" ile ilgili "İstinaf benim hakkımda ceza versin, bu iktidar Yargıtay'ın karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar" sözlerine tepki gösteren Bakan Tunç, şöyle konuştu:"Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından uygun değil. Yargı kararını beğenmezseniz bunun temyizi var. Kabadayı bir şekilde parmak sallayarak ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine yakışmaz. Yargı bağımsızdır."Ahmak Davası" nedeniyle hakkında yerel mahkeme tarafından verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve 5 yıllık siyasi yasak kararının onanacağı iddialarına ilişkin Sözcü TV'de Uğur Dündar'a konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Net bir şekilde iddiamı söylüyorum; istinaf benim hakkımda ceza versin, bu iktidar Yargıtay'ın karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargıyla bir müdahale yapan akıl, Yargıtay'daki kararın sonucunu göremeden gider." demişti.