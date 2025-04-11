Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun Akın Gürlek davası 16 Haziran'a, ihale davası 11 Temmuz'a ertelendi /11 Nisan 2025 17:20

İmamoğlu'nun Akın Gürlek davası 16 Haziran'a, ihale davası 11 Temmuz'a ertelendi

Görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması Silivri'de yapılıyor.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, Ekrem İmamoğlu hazır bulundu.

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.

İmamoğlu savunmasında, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' iradesine karşı kazandığım için bugün tutukluyum. Bunun için size ifade veriyorum" dedi.

'Üç kez seçim kazandığım için buradayım'

İmamoglu ayrıca, "İstanbul'da 3 kez seçim kazandığım için buradayım" diyen İmamoğlu, savunmasında "Vatandaşların vergisiyle çalışan TRT beni itibarsızlaştırmak için yalan ve iftirayla haber yapacağına bu duruşmayı yayınlasın" ifadelerini kullandı.

İfadenin ardından ara karar verildi ve Akın Gürlek davası 16 Haziran'a ertelendi.

Daha önce davanın Çağlayan Adliyesi'nde görüleceği söylenmişti, fakat daha sonra dava Silivri'deki Marmara Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonuna alındı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, davanın yer değişikliğiyle ilgili "Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak" ifadesini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel de Silivri'de 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Ekrem başkanın mahkemesinin, kumpas davalarının simge salonuna alınması önemlidir" dedi.

Ergenekon davaları o dönem adı Silivri Cezaevi olarak anılan yerleşkede yapılıyordu. 2013'te Silivri'de açıklanan cezalar, 2016 yılında Yargıtay tarafından bozulmuştu.

İmamoğlu, Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle, "Tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla yargılanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, kamu görevinden menedilmesi, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talep ediliyor.

Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandıktan sonra kritik soruşturmalara imza attı.

İmamoğlu, geçmişte Adalet Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan Gürlek'in bu sebeple tarafsız olamayacağını savunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarının siyasi nitelikte olduğunu iddia etmişti.

İhale davası da ertelendi

İmamoğu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan yargılama Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Sabah saatlerinde, Akın Gürlek'e ilişkin sözleri nedeniyle Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu, bu davaya yer almadı.

Duruşmadan karar çıkmazken, dosya mütalaa için savcılığa gönderildi. Dava 11 Temmuz'a ertelendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2023'te başlattığı inceleme sonrası açılan davada, İmamoğlu "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanıyor. Yargılamada, İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası alması ve siyasi yasakla cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı.
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