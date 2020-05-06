Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun 'askıda fatura' çağrısı karşılık buldu /06 Mayıs 2020 23:13

İmamoğlu'nun 'askıda fatura' çağrısı karşılık buldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeme getirdiği 'askıda fatura' çağrısı karşılık buldu. Sadece 7 saatte 16 bin 100 ailenin faturasının ödendiği ifade edildi.

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İBB'nin ekonomik sıkıntı içindeki İstanbullular için başlattığı “Askıda Fatura” uygulamasıyla 7 saatte ihtiyaç sahibi 16 bin 100 ailenin faturası ödendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 saatte ihtiyaç sahibi 16 bin 100 ailenin 2 milyon 73 bin 580 liralık faturasının ödendiğini duyurdu. İmamoğlu haberi duyururken,  "Veren el, alan eli görmüyor ve İstanbul çok güzel bir dayanışmaya imza atıyor" dedi.

7 SAATTE 16 BİN 100 AİLENİN FATURASI ÖDENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından “Veren el, alan eli görmüyor ve İstanbul çok güzel bir dayanışmaya imza atıyor” ifadelerini kullanarak Askıda Fatura uygulamasıyla 7 saatte ihtiyaç sahibi 16 bin 100 ailenin 2 milyon 73 bin 580 liralık faturasının ödendiğini duyurdu.

İmamoğlu, “Bu şehirde hiç kimse darda kalmayacak, biz varız ve hep birlikteyiz” dedi.

 İBB corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşlar için 4 Mayıs’ta “askıda fatura” uygulaması başlatmıştı.

Bu uygulama kapsamında İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler, kurumun internet sitesine giriş yaparak “askıda fatura” uygulamasına tıklamış ve İSKİ ile İGDAŞ’a ait su ve doğal gaz faturalarının bilgisini girmişti.
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