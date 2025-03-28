Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun avukatı hakkında karar verildi /28 Mart 2025 16:09

İmamoğlu'nun avukatı hakkında karar verildi

Dün gece "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan dün gece gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildi.

EVİNDEN ALINDI
Bunun üzerine harekete geçen Emniyet ekipleri, Pehlivan'ı evinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ
Gözaltına alınan Pehlivan, sabah saatlerinde "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" talebi ile adliyeye sevk edilmişti.

SERBEST BIRAKILDI
Son olarak Pehlivan, "adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı" ile serbest bırakıldı.

PEHLİVAN, GİZLİ TANIKLARDAN BİRİNİN 100'DEN FAZLA SABIKASI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Dün gece gözaltına alınan Avukat Mehmet Pehlivan, gizli tanıklardan birinin yüzden fazla sabıkası olduğunu gündeme getirmişti.
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