Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun avukatından 'YSK' açıklaması /20 Eylül 2022 21:45

İmamoğlu'nun avukatından 'YSK' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından kullandığı bazı ifadelerle ilgili açılan 'YSK üyelerine hakaret' davasının yeni duruşması yaklaşırken, İmamoğlu'nun avukatından da yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak açılan 'YSK üyelerine hakaret' davasının yeni duruşması yaklaşırken, İmamoğlu'nun avukatından da yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 'iktidarın manipülasyonla kazanamadığı seçimi, YSK kararıyla iptal ettirerek kazanmak istediğini' belirtmesinin ardından 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla dava açılmıştı.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddihâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddihâkim talebinin reddine karar vermişti.

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLMİŞTİ

1 Haziran'da görülen davada, İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 21 Eylül’e ertelemişti.

İmamoğlu ise Saraçhane'de yaptığı açıklamada "Bu davada dört yıla kadar hapsim ve siyasi yasaklı olmam istendi. Öncelikle tekrar ifade edeyim. Bu süreçte hukukun bu şekilde bir mahkemeyi açıyor olması bile aslında talihsizlik" ifadelerini kullanmıştı.

"SAVCILIK NE DİYECEK, GÖRECEĞİZ"

Yarınki dava öncesi İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

"Daha önceki taleplerimize ilişkin ara karar oluşturulmasını bekliyoruz" diyen Polat, "Dosya taleplerimize ilişkin inceleme talebimiz savcılığa sunulmuştu. Şimdi savcılık, inceleme neticesinde ne diyecek onu göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"ARA KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

Mahkemenin ara bir karar vermesi gerektiğini vurgulayan Polat, "Tanık dinletme talebimiz konusunda mahkemenin bir ara karar vermesi gerekiyor. Yarın ben bir karar beklemiyorum" dedi.

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