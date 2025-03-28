Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun avukatının gözaltına alınma sebebi belli oldu /28 Mart 2025 10:33

İmamoğlu'nun avukatının gözaltına alınma sebebi belli oldu

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, dün gece evinden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Pehlivan'a "kara para aklama" suçlamasının yöneltildiği belirtildi.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı. Hakkında tutuklama kararı verilen "yolsuzluk" suçlamasını reddeden Ekrem İmamoğlu'nun hukuk mücadelesi sürerken, dün gece dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

'KARA PARA' AKLAMA SUÇLAMASI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, evinden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.


Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
İmamoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadelerini kullandı.
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