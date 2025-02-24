Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'nun avukatları 'diploma' açıklaması yapacak /24 Şubat 2025 22:33

İmamoğlu'nun avukatları 'diploma' açıklaması yapacak

Hakkında resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, yarın İBB binasında söz konusu iddialara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

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Hakkında, diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt verecek.

İmamoğlu'nun avukatları Prof. Dr. Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan yarın İBB'nin Saraçhane'deki binasında saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Avukatların, sahte diploma iddialarına belgelerle yanıt vereceği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu soruşturma kapsamında 5 Mart'ta ifade verecek.

Öte yandan CİMER'e 5 sene önce yapılan şikâyette İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinin geri alınması istendiği ancak Üniversite yönetiminin, İmamoğlu’nun başvurusunun mevcut düzenlemelere uygun olduğunu ve gerekli kabul koşullarını sağladığını belirttiği ortaya çıktı.
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