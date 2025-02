İmamoğlu'nun avukatları diploma belgelerini basın toplantısında paylaştı

İmamoğlu'nun başvurusunun değerlendirilmesinin ardından komisyondan bir onay geliyor. Bu onay sonucunda geçiş gerçekleşiyor.



ÖYS puanıyla ilgili de bir spekülasyon var. Belirtmek gerekir ki, yatay geçiş başvuru şartları arasında ÖYS puanı istenmiyor. Hiçbir adaydan istenmiyor.



YÖK raporu da elimizdeki belgeler de klasörümüzde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle bir YÖK raporu hazırlanıyor. YÖK, birilerinin ortaya attığı iddiaları yalanlayarak raporda İmamoğlu'nun tüm şartları taşıdığını bir yanlış olmadığını söylüyor.



Bu evrak 18 Kasım 1991 tarihli YÖK kararı. Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçiş kabul edildiği, Girne Amerikan'dan kabul edilmediği söyleniyor. İmamoğlu'nun yatay geçiş müracaatı Ağustos 1990, yani bu karardan bir buçuk yıl öncesi. YÖK'ün bu kararı istismar edilerek bir usulsüzlük ortaya konmaya çalışılıyor.

















"Konuyla ilgili dekanlarımızdan kurumlarımızdan bilgi alıp geldim. İmamoğlu Kıbrıs'ta eğitimini tamamlayarak buradan devam ediyor. Başvururken belgelerini, not ortalamasını veriyor hiçbir sorun yok. Hiçbir aşamada sorun yok kabul ediliyor, gereken koşulları sağlıyor burada eğitimine başlıyor. Burada ceza hukuku ile ilgili bir şey olmadan ne mütaalası sunulacak?""Siyasi soruşturmalara YÖK'ü de dahil ediyorlar. Ekrem İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi'nde iki yıl İngilizce İşletme okuyor. Oradan İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne geçiş yapıyor. İmamoğlu'na özel bir muamele yok. Dönemin gazetelerinde ilanlar var, öğrencilere tanınan bir hak yatay geçiş hakkı.İlanın kriterlerine bakıyoruz; başvuru tarihi 29 Ağustos 1990. Süre koşulunu tamamlıyor. Başka bir kriter not ortalaması, İmamoğlu'nun en az 60 olması gereken not ortalaması 4 üzerinden 2,5. Yani Türkiye sistemine göre 100 üzerinden 62,5. Bu çok önemli, çünkü İmamoğlu'nun not ortalamasının tutmadığı iddia edilmişti. Bu kriterler tüm üniversitelere geçişte aynı. Yani üniversite bu kriterleri tutturamayana torpil yapamaz."