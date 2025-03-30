İmamoğlu'nun babası göz yaşını tutumadı: İlk kez...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da, İmamoğlu ailesi ile bir araya geldi.





İmamoğlu'nun köyü Cevizli Köyü'nde İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, oğulları Mehmet Selim ve Semih ile bayram namazı kılan Özel, İmamoğlu'na ''Özgürlük ve Erken Seçim'' talebiyle imza kampanyası başlattı.





"HAK EDİLMEYEN BİR CEZA, İNTİKAM DUYGUSU"

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, bayram namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Kendi daha neşeli bir bayram olsun isterdi" dediği sırada, gözyaşlarını tutamadı.





İlk kez bir bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini söyleyen ve konuşmakta zorlanan Hasan İmamoğlu, "Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık" dedi. Silivri’de Ekrem İmamoğlu’na yaptığı ziyaret sorulan Hasan İmamoğlu, "Çok metin, gayet iyi, çok moralli. Hak edilmeyen bir ceza, gasp, intikam duygusu…'' dedi.