İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek için emniyete geldi.





İFADE İŞLEMLERİ 1 SAAT SÜRDÜ

Halktv'de yer alan habere göre Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘rüşvet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.





Başsavcılığın talimatı üzerine Emniyet'e yürüyerek giden dede ve toruna İBB Başkanvekili Nuri Aslan da eşlik etti.





İmamoğlu ailesinin ifade işlemleri saat 10.30 civarında başladı, 11.40 civarında sona erdi.





SELİM İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Selim İmamoğlu emniyette verdiği ifadesinde Türkiye ve Hırvatistan’da şirket sahibi olduğunu belirterek, Hırvatistan’daki Tectum Investment D.O.O adlı firmaya yaptığı para transferlerinin yatırım amaçlı olduğunu söyledi. Gönderilen paranın annesi ve dedesi tarafından kendisine sağlandığını ifade eden İmamoğlu şöyle konuştu:





“Aile şirketi geleneğimizi uluslararası alana taşımak için Hırvatistan’da yatırım yaptım. Annem ve dedem ihtiyaç duyduğum meblağı vermeyi kabul etti. Bu paraların kaynağı aile birikimleridir. Suç geliri olduğu iddiasını kabul etmiyorum.”





MASAK raporunda yer alan para transferlerine dair soruları da yanıtlayan İmamoğlu, raporda geçen tutarın gerçek dışı olduğunu, bazı işlemlerin mükerrer göründüğünü savundu.





“Toplamda 637 bin euro gönderilmedi. Gerçek tutar 388 bin 303 eurodur. Yanlışlık olduğunu savcılık incelemesi de gösterdi.”





“BABAMDAN GELEN PARAYLA ALDIM”

İmamoğlu, Ludio isimli tekneyi 772 bin TL’nin babası Ekrem İmamoğlu tarafından gönderildiğini ifade etti. İfadede kendini “bilime ve ticarete odaklı genç bir girişimci” olarak tanımlayan İmamoğlu, suçlamaları reddederek şunları söyledi:





“Bu ülkenin eğitim ve vizyonuyla kendimi geliştirdim. Aile şirketimizin birikimini yurtdışına taşımak en büyük hakkımdır. Ben ve ailemin ilişkilendirildiği hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum.”





NE OLMUŞTU?

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihinde 181 sayfalık 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu' hazırlanmıştı. Rapora göre, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı Hırvatistan'daki bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 euro tutarında gönderme işlemi gerçekleştirdiği, Hırvatistan'da yerleşik olan bu şirketin Mehmet Selim İmamoğlu'na ait olduğu aktarılmıştı. Raporda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun gönderme işlemlerine konu tutarların kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışında yerleşik ve sahibi olduğu şirket hesaplarına para aktarması eyleminin şüpheli olarak değerlendirildiği iddia edilmişti. Ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı şirketine gönderdiği para gönderme işlemleri ile annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'ndan edindiği tutarlar ve kendisinin gerçekleştirdiği alma işlemlerinin tarih aralığının örtüştüğü aktarılmıştı. Hazırlanan raporda ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilen 637 bin 106 euro tutarında paranın soruşturma kapsamında minimum suç geliri olarak değerlendirildiği de belirtilmişti.





BABASININ ARAZİSİNDE METAL DEDEKTÖR İLE ARAMA YAPILMIŞTI

İmamoğlu tutuklandıktan sonra babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir-Edremit’deki evinin etrafında 20 Haziran tarihinde arama çalışmaları başlatılmış ve üç gün boyunca farklı saatler devam etmişti. Aramalar kapsamında, jandarma ekipleri, savcı eşliğinde metal dedektörlerle bölgeyi incelemişti.





BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun ifade vereceği gelişmesinin ardından Başsavcılık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:





İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.