İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı

İmamoğlu ailesine yönelik yürütülen “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne savunmalarının alınması için talimat gönderildi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, ‘rüşvet’ ve ‘suç gelirlerini aklama’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yarın ifade verecek.Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Mehmet Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan merkezli Tectum Investment D.O.O. adlı şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 euro gönderdiği tespit edildi. Raporda, bu şirketin Selim İmamoğlu’na ait olduğu ve para transferlerinin kaynağına dair açıklamaların şüpheli bulunduğu belirtildi.Ayrıca MASAK raporunda, söz konusu para transferlerinin tarihleriyle annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve dedesi Hasan İmamoğlu’ndan yapılan para alışverişlerinin aynı döneme denk geldiğine dikkat çekildi. Raporda, Hırvatistan’a gönderilen tutarın “suç geliri olabileceği” değerlendirmesine de yer verildi.