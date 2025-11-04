Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı /04 Kasım 2025 20:47

İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ‘rüşvet ve suç gelirlerini aklama’ suçundan yarın ifade verecek.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, ‘rüşvet’ ve ‘suç gelirlerini aklama’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yarın ifade verecek.

İmamoğlu ailesine yönelik yürütülen “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne savunmalarının alınması için talimat gönderildi.

HIRVATİSTAN MERKEZLİ ŞİRKETE 637 BİN EURO PARA TRANSFERİ

Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, Mehmet Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan merkezli Tectum Investment D.O.O. adlı şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 euro gönderdiği tespit edildi. Raporda, bu şirketin Selim İmamoğlu’na ait olduğu ve para transferlerinin kaynağına dair açıklamaların şüpheli bulunduğu belirtildi.

Ayrıca MASAK raporunda, söz konusu para transferlerinin tarihleriyle annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve dedesi Hasan İmamoğlu’ndan yapılan para alışverişlerinin aynı döneme denk geldiğine dikkat çekildi. Raporda, Hırvatistan’a gönderilen tutarın “suç geliri olabileceği” değerlendirmesine de yer verildi.
