Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun bilirkişi iddianamesi kabul edildi! /27 Şubat 2025 16:32

İmamoğlu'nun bilirkişi iddianamesi kabul edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlan iddianame kabul edildi. İmamoğlu, 12 Haziran'da hakim karşına çıkacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "bilirkişi" soruşturması kapsamında, "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlan iddianame kabul edildi.

12 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Başsavcılık tarafından İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame mahkemece kabul edildi. Ekrem İmamoğlu, "bilirkişi" davası kapsamında 12 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.
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