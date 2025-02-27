İmamoğlu'nun bilirkişi iddianamesi kabul edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "bilirkişi" soruşturması kapsamında, "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle hazırlan iddianame kabul edildi.





Başsavcılık tarafından İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame mahkemece kabul edildi. Ekrem İmamoğlu, "bilirkişi" davası kapsamında 12 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.