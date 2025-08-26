Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı! /26 Ağustos 2025 12:21

İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda avukatı Nusret Yılmaz, memleketi Trabzon’da gözaltına alındı.

TRABZON'DAN İSTANBUL'A GETİRİLİYOR
Avukat Nusret Yılmaz’ın İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bilgisi var.

Yılmaz polis nezaretinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.

İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olan avukat Nusret Yılmaz’a “rüşvete aracılık etme” suçlamasının yöneltildiği ve Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne mevcutlu olarak getirileceği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATLARINDAN MEHMET PEHLİVAN 19 HAZİRAN'DAN BERİ TUTUKLU
Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla 19 Haziran'da tutuklanmıştı.

Tutuklama kararının ardından Pehlivan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Suç örgütüne üye olmak' iftirasıyla tutuklandım. Oysa benim üye olduğum tek örgüt, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’dur. Yani bu ülkenin onurlu savunma geleneğidir. Ne bir suç yapısının, ne bir kumpas senaryosunun parçası oldum. Olmam." denilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İmamoğlu'nun bir avukatı daha gözaltına alındı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:51:29