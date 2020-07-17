Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun bir seçim vaadi daha uygulamaya geçiyor /17 Temmuz 2020 22:40

İmamoğlu'nun bir seçim vaadi daha uygulamaya geçiyor

Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesindeki vaatleri arasında yer alan ve 4 yaş ve altındaki çocukları olan annelere ücretsiz ulaşım sağlama imkanı veren uygulama İBB Meclisi'nde kabul edildi.

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İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden olan 4 yaş ve altındaki çocukları olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi için İBB Meclisi’nden onay çıktı. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün başkan Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı vermek üzere hazırladığı teklif, 16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme gelmişti.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA YAZI GÖNDERİLDİ

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İBB Meclisi'nde Sayıştay'dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi teklifi uygun bulunmuştu. 

Bunun üzerine İBB yönetimi Sayıştay Başkanlığına yazı gönderdi. Sayıştay'dan gelen görüş yazısında kamu kurum ya da kuruluşlarına istişari mahiyette bir görüş bildirme görevlerinin bulunmadığı, bu konuda görüş verilemeyeceği bildirildi.

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Sayıştay yazısından sonrasında konu 17 Temmuz tarihli meclis oturumuna geldi. İlgili komisyonlar tarafından hazırlanan raporda, 4 yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu. Karar oybirliği ile kabul edildi.
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