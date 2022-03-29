İmamoğlu'nun can güvenliği için valiliğe başvuru yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağı yönündeki ihbar konusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.





Söz konusu ihbar araştırılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu'nun can güvenliği için valiliğe talep başvurusu yapıldığı belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay cinayeti hükümlülerinden Osman Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast planlandığı ihbarıyla ilgili soruşturma başlattı, can güvenliğinin sağlanması için İstanbul Valiliğine talepte bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay cinayeti hükümlülerinden Osman Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast planlandığı ihbarıyla ilgili soruşturma başlattı, can güvenliğinin sağlanması için İstanbul Valiliğine talepte bulundu.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Danıştay cinayeti hükümlüsü Osman Yıldırım, 31 Ocak'ta yazdığı bir mektupla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir suikast ihbarında bulunmuştu. Mektubun İBB’ye ulaşmasının ardından Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından Kemal Polat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Başsavcılık konyla ilgili soruşturma başlattı ve İstanbul Valiliğinden İmamoğlu için güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi."Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere müşteki Ekrem İmamoğlu, vekil Avukat Kemal Polat tarafından sunulan kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçları iddiasıyla ilgili 24/03/2022 tarihli şikâyet dilekçesi üzerinden soruşturma başlatılmış olup, müştekinin can güvenliği ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğinin takdir ve ifası bilgilerinize arz olunur.”