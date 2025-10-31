İmamoğlu'nun danışmanı serbest bırakıldı

Soruşturmanın devamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bugün yapılan açıklamada bir kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü için tutuklama, 1’i için ise adli kontrol talep edildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla yürütülen sürecin ardından, İBB’ye yönelik “Veri Uygulaması” soruşturmasını da genişletti. İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan İbrahim Özkan serbest bırakıldı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “İSTANBUL SENİN” ve “İBB HANEM” uygulamalarıyla ilgili bazı iddialar doğrultusunda toplam 15 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 6’sının tutuklandığı, 9’unun ise adli kontrolle serbest bırakıldığı hatırlatıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde bağımsız üye olan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını yürüten İbrahim Özkan, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı.Özkan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında yaptığı açıklamada, “Daha önce etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Ertan Yıldız’ın şoförünün iddiaları sonucunda, İbrahim Özkan’ın da şoförü tutuklanmış. Bu nedenle Özkan’ın ifadesine başvurulmuş olabilir” dedi.